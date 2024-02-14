У Криму чутно вибухи: ймовірно, уражений ще один російський корабель (відео)

Перед вибухом чули кулеметні черги

Вранці у середу, 14 лютого, в окупованому Криму пролунали вибухи. За словами місцевих жителів, над морем здійнявся дим, а вибухи стали наслідком пожежі на одному з російських кораблів.

Як повідомив Telegram-канал "Кримський вітер", з посиланням на своїх передплатників у Криму вибух стався біля селища Кацівелі, виникла сильна ударна хвиля. Перед вибухом люди чули кулеметні черги. Звуки вибухів було чути У Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі. Від вибухової хвилі в Алупці відчинялися вікна.

UPD Як повідомили джерела "Телеграфу" в ГУР, дрони Головного управління розвідки вранці 14 лютого підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі. Внаслідок атаки БДК "Цезар Куніков" затонув.

"Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку "потопаючого" підійшов ще один корабель. Також неподалік видно підводний човен", — йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, над морем літає вертоліт, його звук добре чутно. Ймовірно, розпочалася пошуково-рятувальна операція.

За морським боєм біля берегів Криму спостерігає американський розвідувальний безпілотник. Завдання такого БПЛА – розвідування районів ППО окупантів та збір даних про те, як ЗС Росії реагують на бойові ситуації.

Як повідомляв "Телеграф", вдень 13 лютого, у Джанкойському районі анексованого півострова Крим стався потужний вибух. У місцевих пабліках писали, що навіть у сусідньому Червоногвардійському районі затремтіли шибки.