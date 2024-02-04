Закинули з кінцями? Росіяни так і не почали ремонт ураженого ЗСУ ракетного корабля "Аскольд" (супутникові знімки)

Судно було уражено ще 4 листопада 2023 року

Росіяни після того, як було уражено їхній малий ракетний корабель "Аскольд", досі не почали його ремонт. І це їм не вдалось приховати від супутника, який зробив знімки судна у Керчі на заводі "Затока", тимчасово окупований Крим.

Такого висновку прийшов OSINT-аналітик MT Anderson. Про це пише "Крым.Реалии"

Тож, зазначається, що при порівнянні кадрів із супутника за 2 грудня 2023 та 30 січня 2024 року, не видно жодних змін у стані російського військового корабля. Його навіть не було переміщено з місця, де він зазнав уражень 4 листопада 2023 року.

Супутникові знімки

Водночас на початку грудня видання Defence Express писало, що російські терористи намагаються відремонтувати малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт" – "Аскольд". Уже тоді корабель знаходився на заводі "Залив".

Тоді зазначалось, що найсильніше ушкоджені ділянки корабля терористи замаскували. Вочевидь, це було зроблено для того, щоб за допомогою супутникових знімків неможливо було оцінити реальні пошкодження "Аскольда". Але оцінити те, чи ремонтується він взагалі, все ж таки виявилось під силу OSINT-аналітику.

Нагадаємо, що раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла, що пошкодження ракетоносія "Аскольд" не дозволять йому нести бойове чергування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії сталася надзвичайна подія на території причалу Федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" – там виникла пожежа на атомному ліхтеровозі "Севморпуть". Це єдиний діючий вантажний корабель у світі та у Росії, на якому є атомна силова установка.