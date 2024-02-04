Забросили с концами? Россияне так и не начали ремонт пораженного ВСУ ракетного корабля "Аскольд" (спутниковые снимки)

Судно было поражено еще 4 ноября 2023 года

Россияне после того, как был поражен их малый ракетный корабль "Аскольд", до сих пор не начали его ремонт. И это им не удалось скрыть от спутника, сделавшего снимки судна в Керчи на заводе "Залив", временно оккупированный Крым.

К такому выводу пришел OSINT-аналитик MT Anderson. Об этом пишет "Крым.Реалии"

Отмечается, что при сравнении кадров со спутника за 2 декабря 2023 и 30 января 2024 года, не видно никаких изменений в состоянии российского военного корабля. Он даже не был перемещен с места, где он потерпел поражение 4 ноября 2023 года.

Спутниковые снимки

В то же время в начале декабря издание Defence Express писало, что российские террористы пытаются отремонтировать малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" — "Аскольд". Уже тогда корабль находился на заводе "Залив".

Тогда отмечалось, что наиболее сильно поврежденные участки корабля террористы замаскировали. Очевидно, это было сделано с тем, чтобы с помощью спутниковых снимков невозможно было оценить реальные повреждения "Аскольда". Но оценить, ремонтируется ли он вообще, все же оказалось по силам OSINT-аналитику.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла, что повреждения ракетоносителя "Аскольд" не позволят ему нести боевое дежурство.

Ранее "Телеграф" писал, что в России произошло чрезвычайное событие на территории причала Федерального государственного унитарного предприятия "Атомфлот" – там возник пожар на атомном фонаре "Севморпуть". Это единственный действующий грузовой корабль в мире и России, на котором есть атомная силовая установка.