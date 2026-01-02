На войне погиб украинский волейболист-разведчик

Герой защищал страну от российских оккупантов

На фронте погиб экс-волейболист, снайпер второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, солдат Виталий Луцюк. Защитник Украины выполнял боевое задание на Сумщине.

Что нужно знать

Война забрала жизнь Виталия Луцюка

Волейболист защищал Украину в Сумской области

Похоронили защитника Украины в Боярке

О смерти Героя сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины в telegram. Виталий погиб 13 декабря 2025 года вблизи села Степное (Сумская область).

ФВУ скорбит вместе с родными, близкими, друзьями и собратьями Виталия. Вечная слава всем, кто отдал жизнь за свободу Украины. ФВУ

Луцюк родился 2 октября 1995 года в селе Будище на Черниговщине. Впоследствии семья Виталия переехала в Боярку (Киевская область), где он закончил боярскую ООШ №3. Высшее образование Виталий получил в Киевском международном университете.

С детства Луцюк занимался волейболом, выступал за команду "Боярские барсы". В данном коллективе он становился чемпионом Киево-Святошинского района, призером чемпионата Украины.

В ряды ВСУ Виталий был призван 25 июня 2025 года. Похоронили Героя 22 декабря в родной Боярке на Аллее Героев городского кладбища. Прощание с защитником Украины прошло в храме Святого Николая Чудотворца.

Ранее на фронте погиб украинский воин, железнодорожник и бывший волейболист Михаил Шостак. Он работал на железной дороге и руководил цехом, обслуживающим поездную радиосвязь от Козятина до Разино, Чернорудки и Жашкова.