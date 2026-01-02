На войне погиб украинский волейболист-разведчик
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Герой защищал страну от российских оккупантов
На фронте погиб экс-волейболист, снайпер второй категории разведывательной роты 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады, солдат Виталий Луцюк. Защитник Украины выполнял боевое задание на Сумщине.
Что нужно знать
- Война забрала жизнь Виталия Луцюка
- Волейболист защищал Украину в Сумской области
- Похоронили защитника Украины в Боярке
О смерти Героя сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины в telegram. Виталий погиб 13 декабря 2025 года вблизи села Степное (Сумская область).
ФВУ скорбит вместе с родными, близкими, друзьями и собратьями Виталия. Вечная слава всем, кто отдал жизнь за свободу Украины.
Луцюк родился 2 октября 1995 года в селе Будище на Черниговщине. Впоследствии семья Виталия переехала в Боярку (Киевская область), где он закончил боярскую ООШ №3. Высшее образование Виталий получил в Киевском международном университете.
С детства Луцюк занимался волейболом, выступал за команду "Боярские барсы". В данном коллективе он становился чемпионом Киево-Святошинского района, призером чемпионата Украины.
В ряды ВСУ Виталий был призван 25 июня 2025 года. Похоронили Героя 22 декабря в родной Боярке на Аллее Героев городского кладбища. Прощание с защитником Украины прошло в храме Святого Николая Чудотворца.
Ранее на фронте погиб украинский воин, железнодорожник и бывший волейболист Михаил Шостак. Он работал на железной дороге и руководил цехом, обслуживающим поездную радиосвязь от Козятина до Разино, Чернорудки и Жашкова.