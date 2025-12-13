На фронте погиб известный украинский боксер-чемпион
Спортсмен отдал жизнь за Украину
В субботу, 13 декабря, стало известно о гибели на фронте известного украинского боксера Виталия Русаля. Уроженец Запорожья выступал в первом тяжелом весе (до 90,718 кг).
Что нужно знать
- Боксер Русаль погиб на войне против российских оккупантов
- Смерть спортсмена подтвердил его тренер
- Виталий был интеконтинентальным чемпионом по версии IBO в крузервейте
О смерти защитника Украины сообщил в Facebook его тренер Александр Лихтер. Виталий провел последний поединок на ринге в 2012 году.
К сожалению, информация подтвердилась на фронте погиб наш боксер Виталий Русаль. Светлая память Виталию и соболезнования его семье.
Русаль достиг немалых высот в профессиональном боксе. Виталий владел второстепенным чемпионским поясом. Он был интерконтинентальным чемпионом по версии IBO, а также дрался за титул EBU European. На счету Русаля 27 побед (19 нокаутом) при 4 поражениях (2 нокаутом), причем последние 3 неудачи — это последние бои украинца в профи.
Напомним, на войне против российских оккупантов погиб боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, боксер Юрий Егоров. Кроме того, жизнь за Украину отдал мастер спорта по боксу Валерий Родионов.