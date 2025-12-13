На фронте погиб известный украинский боксер-чемпион

Спортсмен отдал жизнь за Украину

В субботу, 13 декабря, стало известно о гибели на фронте известного украинского боксера Виталия Русаля. Уроженец Запорожья выступал в первом тяжелом весе (до 90,718 кг).

Что нужно знать

Боксер Русаль погиб на войне против российских оккупантов

Смерть спортсмена подтвердил его тренер

Виталий был интеконтинентальным чемпионом по версии IBO в крузервейте

О смерти защитника Украины сообщил в Facebook его тренер Александр Лихтер. Виталий провел последний поединок на ринге в 2012 году.

К сожалению, информация подтвердилась на фронте погиб наш боксер Виталий Русаль. Светлая память Виталию и соболезнования его семье. Александр Лихтер

Русаль достиг немалых высот в профессиональном боксе. Виталий владел второстепенным чемпионским поясом. Он был интерконтинентальным чемпионом по версии IBO, а также дрался за титул EBU European. На счету Русаля 27 побед (19 нокаутом) при 4 поражениях (2 нокаутом), причем последние 3 неудачи — это последние бои украинца в профи.

Виталий Русоль с 2022 года служил в ВСУ

Виталий Русоль с титулом IBO

Виталий Русоль бьет грушу

Виталий Русоль во время тренировки

Виталий Русоль свой самый большой бой в карьере проиграл Марко Хуку

Напомним, на войне против российских оккупантов погиб боец разведки бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, боксер Юрий Егоров. Кроме того, жизнь за Украину отдал мастер спорта по боксу Валерий Родионов.