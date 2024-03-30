"Он не стал воином, он им родился": на войне погиб украинский боксер-спецназовец

Спортсмен с детства мечтал быть военным

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб мастер спорта по боксу Валерий Родионов. Ранее в боях на Донецком направлении оккупанты убили воина-боксера Дмитрия Войтюка.

О таких, как Валерий, говорят: он не стал воином, он им родился, передает Спортивный комитет Украины в Facebook. Родные отмечают, что он с детства грезил армией. Вероятно, на это повлияла служба матери, которая тоже была военной.

Валерий родился 19 декабря 1988 года в Севастополе, где и получил звание мастера спорта по боксу за победу на чемпионате Автономной Республики Крым. В сентябре 2006 года он поступает в киевский Европейский университет на юридическую специальность. В 2008 параллельно начинает обучение в Национальной академии обороны Украины.

Родионов полномасштабное вторжение РФ в Украину встретил с семьей в Киеве. Будучи полицейским, он патрулировал и охранял столицу. В декабре 2022 года он попал в состав сводного полка нацполиции Украины "Сафарі", а 17 февраля 2023 года стал заместителем командира Департамента полиции особого назначения Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

В апреле 2023 года Валерий увольняется из полиции и в июне присоединяется к рядам Спецподразделения ГУР МО Украины "Артан". Его не пугали никакие испытания, он долгое время готовился, тренировался, улучшал свою физическую форму, чтобы выполнять сверхсложные задачи. 15 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи Родионов погиб от взрывной травмы. 24 марта Героя провели в последний путь в Киеве. У воина остались жена, родители и сестра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб мастер спорта Украины по боксу, член национальной команды Александр Онищенко. Кроме того, на войне захватчики убили кандидата в мастера спорта по боксу Юрия Боженко.