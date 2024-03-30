"Він не став воїном, він ним народився": на війні загинув український боксер-спецпризначенець

Спортсмен із дитинства мріяв бути військовим

Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув майстер спорту з боксу Валерій Родіонов. Раніше у боях на Донецькому напрямку окупанти вбили воїна-боксера Дмитра Войтюка.

Про таких, як Валерій, кажуть: він не став воїном, він ним народився, повідомляє Спортивний комітет України у Facebook. Рідні відзначають, що він змалку мріяв про армію. Напевно, на це вплинула служба матері, яка теж була військовою.

Валерій народився 19 грудня 1988 року в Севастополі, де отримав звання майстра спорту з боксу за перемогу на чемпіонаті Автономної Республіки Крим. У вересні 2006 року він вступає до київського Європейського університету на юридичну спеціальність. У 2008 році паралельно розпочинає навчання в Національній академії оборони України.

Родіонов повномасштабне вторгнення РФ у Україну зустрів із сім’єю у Києві. Бувши поліцейським, він патрулював та охороняв столицю. У грудні 2022 року він потрапив до складу зведеного полку національної поліції України "Сафарі", а 17 лютого 2023 року став заступником командира Департаменту поліції особливого призначення Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

У квітні 2023 року Валерій звільняється з поліції та у червні приєднується до лав Спецпідрозділу ГУР МО України "Артан". Його не лякали жодні випробування, він довгий час готувався, тренувався, покращував свою фізичну форму, щоб виконувати надскладні завдання. 15 березня 2024 року під час виконання бойового завдання Родіонов загинув від вибухової травми. 24 березня Героя провели в останню путь у Києві. У воїна залишилися дружина, батьки та сестра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув майстер спорту України з боксу, член національної команди Олександр Онищенко. Крім того, на війні загарбники вбили кандидата у майстри спорту з боксу Юрія Боженка.