Йому назавжди залишиться 19: на фронті загинув боєць, який служив разом з батьком

Його рідні брати зараз на фронті

На фронті загинув 19-річний боєць Олег Федосєєв. Він служив у добровольчому підрозділі разом зі своїм батьком.

Про це повідомив журналіст Роман Бебех. За його словами, трагічна новина про смерть Олега прийшла в середу, 27 березня.

Загиблий служив зі своїм батьком, 61-річним Олегом Федосєєвим (Феодосій), у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії. Двоє інших синів Феодосія також на зараз фронті.

За словами Бебеха, нещодавно молодший син без погодження з батьком прийняв рішення оформити контакт із ЗСУ. Він поїхав у відпустку і тоді розповів про це тату.

"Дуже боляче. Вічна пам’ять Олегу! Дуже доброму та відповідальному громадянину. Пам’ятайте, якою ціною нам дається незалежність", — написав Бебех.

Раніше "Телеграф" розповідав про 30-річного військового з Полтавщини. Він став до захисту України у 2014 році. Загиблий Олександр Пилипенко був командиром взводу БпЛА.