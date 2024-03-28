Йому назавжди залишиться 19: на фронті загинув боєць, який служив разом з батьком
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Його рідні брати зараз на фронті
На фронті загинув 19-річний боєць Олег Федосєєв. Він служив у добровольчому підрозділі разом зі своїм батьком.
Про це повідомив журналіст Роман Бебех. За його словами, трагічна новина про смерть Олега прийшла в середу, 27 березня.
Загиблий служив зі своїм батьком, 61-річним Олегом Федосєєвим (Феодосій), у підрозділі "Сліпа Лють" Української добровольчої армії. Двоє інших синів Феодосія також на зараз фронті.
За словами Бебеха, нещодавно молодший син без погодження з батьком прийняв рішення оформити контакт із ЗСУ. Він поїхав у відпустку і тоді розповів про це тату.
"Дуже боляче. Вічна пам’ять Олегу! Дуже доброму та відповідальному громадянину. Пам’ятайте, якою ціною нам дається незалежність", — написав Бебех.
Раніше "Телеграф" розповідав про 30-річного військового з Полтавщини. Він став до захисту України у 2014 році. Загиблий Олександр Пилипенко був командиром взводу БпЛА.