Захищав Україну з 2014 року: в бою під Запоріжжям загинув 30-річний командир відділення БПЛА

Третину свого життя воїн боровся проти рашистської навали

На щиті повернувся додому 30-річний Олександр Пилипенко, який загинув в боях на Запорізькому напрямку. Його поховають у Ланнівській громаді у четвер, 21 березня 2024 року.

Свій останній бій воїн, який боровся з загарбниками ще з 2014 року, прийняв 15 березня. Про це повідомляє пресслужба Карлівської громади.

Олександр Пилипенко почав захищати Україну після початку війни на сході. З перших днів він взяв зброю до рук та боровся з загарбниками. Він служив під час АТО/ООС та продовжив боротьбу після повномасштабного нападу РФ.

Останній бій він прийняв 15 березня на Запорізькому напрямку, бувши командиром відділення безпілотних літальних апаратів. Спочинок герой знайде у селі Нижня Ланна Полтавської області, де Олександр Пилипенко народився та жив.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть воїна з Прикарпаття, який помер у лікарні. Василь Платко отримав важке поранення, медики не змогли врятувати його. Дружина та двоє дітей не дочекались рідну людину.

Також ми повідомляли про загибель медикині Анастасії Мар’янчук з позивним "Троя". Їй було лише 24 роки. Вона кинула навчання, щоб боронити Україну. Своє останнє бойове завдання виконувала на Донеччині, евакуюючи поранених.

Ще ми писали про загибель Руслана Мамонтова з Рівненщини. Він взяв до рук зброю у 2023 році. У нього було четверо дітей. Окрім них, з фронту його чекали дружина, матір та сестра.