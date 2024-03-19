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В Одесі поховали фельдшера Сергія Ротару, який загинув через ракетний удар (фото)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Він рятував своїх земляків Новина оновлена 19 березня 2024, 14:59
Він рятував своїх земляків. Фото Колаж "Телеграфу"

Життя медика обірвалося через підлий обстріл росіян

Фельдшера Сергія Ротару, який одним із перших приїхав рятувати земляків після ракетного удару по Одесі 15 березня, провели в останню путь у вівторок. Він був підло вбитий другим ворожим ударом, націленим на рятувальників.

Сергій Ротару працював фельдшером підстанції екстреної медичної допомоги (ЕМД) №5 та загинув під час виконання професійних обов’язків. У нього була дружина та двоє синів, повідомляє Телеграм-канал "Одеса як вона є".

Останнім часом Сергій Ротару працював в Одесі, до того працював у приймальному відділенні Центральної районної лікарні Саратської громади. Раніше він жив у Сараті, де зустрів свою майбутню дружину Анастасію. У шлюбі у них народилося двоє хлопчиків, а пізніше вони вирішили переїхати до Одеси.

Після переїзду Сергій Ротару влаштувався на підстанцію ЕМД №5. 23 лютого 2024 року пара відзначила 12-річчя подружнього життя, повідомляє Інтернет-видання "Махала". Рятуючи інших від смерті, 15 березня Сергій Ротару зустрів свою.

Похорон Сергія Ротару
Із Сергієм Ротару попрощалися в Одесі
Фельдшера Сергія Ротару поховали 19 березня

Нагадаємо, що того злощасного дня росіяни випустили одну ракету по Одесі, а потім дочекалися приїзду екстрених служб і вдарили вдруге. Повторний удар забрав більше життів. Серед загиблих – силовики, медики, рятувальники, топ-чиновники, що пізніше підтвердив голова МВС Ігор Клименко.

Раніше "Телеграф" писав про похорон у Дніпрі Олександра Гостіщева. Він був командиром полку "Цунамі" у складі бригади "Лють", а на захист України став ще у 2014 році. Його життя також обірвалося в Одесі 15 березня.

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