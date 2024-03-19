В Одессе похоронили фельдшера Сергея Ротару, погибшего из-за ракетного удара (фото)

Жизнь медика оборвалась из-за подлого обстрела россиян

Фельдшера Сергея Ротару, который одним из первых приехал спасать земляков после ракетного удара по Одессе 15 марта, провели в последний путь во вторник. Он был подло убит вторым вражеским ударом, нацеленным на спасателей.

Сергей Ротару трудился фельдшером подстанции экстренной медицинской помощи (ЭМП) №5 и погиб при исполнении профессиональных обязанностей. У него была жена и двое сыновей, сообщает Телеграм-канал "Одесса как она есть".

В последнее время Сергей Ротару трудился в Одессе, а до того работал в приемном отделении Центральной районной больницы Саратской общины. Он жил в Сарате, где и встретил свою будущую жену Анастасию. В браке у них родились два мальчика, а позднее решили переехать в Одессу.

После переезда Сергей Ротару устроился на подстанцию ЭМП №5. 23 февраля 2024 года пара отметила 12-летие супружеской жизни, сообщает Интернет-издание "Махала". Спасая других от смерти, 15 марта Сергей Ротару встретил свою.

Напомним, что в тот злополучный день россияне выпустили одну ракету по Одессе, а потом дождались приезда экстренных служб, и ударили во второй раз. Повторный удар забрал больше жизней. Среди погибших ― силовики, медики, спасатели, топ-чиновники, что позднее подтвердил глава МВД Игорь Клименко.

Ранее "Телеграф" писал о похоронах в Днепре Александра Гостищева. Он был командиром полка "Цунами" в составе бригады "Лють", а на защиту Украины стал еще в 2014 году. Его жизнь также оборвалась в Одессе 15 марта.