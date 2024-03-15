Топ-чиновники и силовики: в сети назвали первые имена жертв ракетного удара по Одессе

Официальные источники подтвердили информацию о гибели, но не называя имен

В пятницу, 15 марта, Россия осуществила очередную ракетную атаку на Одессу, в результате которой уже погибли 14 человек. Среди жертв бывший заместитель городского головы и бывший заместитель Главного управления Национальной полиции (ГУНП), командир батальона "Цунами".

Около 16:00 Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины сказал, что есть потери среди личного состава Национальной полиции.

По данным медиа, погиб Сергей Тетюхин, бывший заместитель городского головы.

Известно, что в ноябре прошлого года он покинул мэрию и мобилизовался.

Сергей Тетюхин

Также российская атака унесла жизни и Александра Гостищева, бывшего заместителя ГУНП, командира батальона "Цунами".

Александр Гостищев

Его в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого. Александр Гостищев принимал участие в операции по освобождению Херсона.

Награждение Гостищева

Также погиб Дмитрий Абраменко, замначальника ГУНП, начальник управления превентивной деятельности в Одесской области.

Напомним, что в результате российской атаки на Одессу известно о 14 погибших и 46 раненых. Среди раненых семь работников ГСЧС. Генпрокурор сообщил о разрушении гражданской инфраструктуры.

Ранее "Телеграф" писал, что Офис президента Украины уже отреагировал на обстрел Одессы.