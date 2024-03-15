Прямо в курортный район: сообщается о десятках пострадавших в результате атаки на Одессу

На месте работают соответствующие службы

В пятницу, 15 марта, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе. В результате очередной атаки есть пострадавшие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской государственной администрации Олег Кипер. На месте происшествия сейчас работают все соответствующие службы.

В то же время в социальных сетях пишут, что прилет был по курортному району и по частным домам. В результате атаки пострадали около 35 человек. Официального подтверждения насчет этих цифр пока нет. Подробности происшествия устанавливаются.

В одном из местных пабликов опубликовали видео, на котором слышен звук прилета по городу. Отметим, что по данным мониторинговых каналов, оккупанты ударили по городу баллистической ракетой.

Также в сети сообщают о первой жертве в результате этого обстрела.

"Есть жертвы среди тех кто ежедневно спасает нашу жизнь. Вот так армия убийц воюет с гражданскими людьми!!!", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 марта захватчики совершили ракетный удар по Харькову. В результате была повреждена работа теле- и радиоинфраструктуры.