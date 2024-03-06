Мощный взрыв прогремел в Одессе, в сети пишут о прилете

В Одессе незадолго до 11 часов среды, 6 марта, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным есть попадание, в небо поднимается дым.

Telegram-канал "Крымский ветер" пишет, что россияне запустили ракету по Одессе из Джанкойского района. По данным источника канала, пуск ракеты "Искандер-М" был в 11:40.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы находиться в укрытиях. Он написал об этом в 10:44.

В Telegram-канале "Одесса INFO" опубликовали фото дыма, который возник на месте. Там пишут, что по имеющейся информации, это был "Искандер М" или корейский аналог, то есть баллистика.

Тревога в Одесской области была объявлена в 10:40. В 11:18 ее отменили.

Напомним, минувшей ночью россияне массированно атаковали Украину "шахедами", в частности под ударом была и Одесса. В городе работала ПВО.

Также в ночь на 6 марта произошло три прилета в Сумах. Россияне ударили по городу четырьмя беспилотниками. Они целились по больнице, но один дрон был сбит на подлете к городу, а курс других был изменен. Повреждены жилые дома, пострадало пятеро людей, в том числе один ребенок.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 5 марта, Одесса подверглась масштабному налету российских беспилотников. В городе были слышны многочисленные взрывы, дроны кружили над жилыми и промышленными районами города и пригорода. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован.