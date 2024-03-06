Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР рассказали, сколько моряков РФ ранены

Количество раненых выросло в разы

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уточнили потери россиян во время уничтожения корабля "Сергей Котов". По новым данным, речь идет о десятках раненых.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. Разведка уточняет, что в настоящий момент уже известно о 27 "трехсотых" моряках. Они получили ранения различной степени тяжести.

"Безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным — 7 моряков", — сообщает ГУР.

Также разведчики отметили, что продолжают уточнять информацию.

Напомним, что по предыдущим данным количество раненых оккупантов составляло 6 человек.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму прогремели взрывы. Позже выяснилось, что на полуострове был затоплен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". В ГУР подтвердили информацию и раскрыли свою причастность к успешной операции.

Больше подробностей затопления российского корабля в сборном материале "Телеграфа": Подводный Черноморский флот растет: все, что известно о затоплении корабля "Сергей Котов".

Также "Телеграф" писал, что разработчики дронов "Магура" рассказали, как они охотятся за кораблями РФ.