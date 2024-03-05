Потопили "Сергея Котова" и не только: что известно об украинских морских дронах MAGURA

Украинские бойцы используют дроны в операциях группами и несколько фаз

Морские дроны MAGURA утопили уже пять российских судов. На их счету и совсем свежее достижение — корабль "Сергей Котов".

Потопили дроны "Котова" вблизи Керчи во временно оккупированном Крыму. "Телеграф" собрал все характеристики MAGURA.

MAGURA V5 — украинский многоцелевой надводный беспилотный аппарат, способный выполнять различные задачи: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминное противодействие и другие боевые задачи.

Дроны имеют следующие характеристики:

Высота над ватерлинией: 500 мм.

Полезная нагрузка: 320 кг

Дальность: 450 морских миль (примерно 833 км )

(примерно ) Длина: 5,5 м

Ширина: 1,5 м

Крейсерская скорость: 22 узла (примерно 40,7 км/ч )

(примерно ) Максимальная скорость: 42 узла (примерно 77,8 км/ч )

(примерно ) Связь: mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Название дрона, MAGURA, воспроизводит имя крылатой дочери бога Перуна в славянской мифологии. Основное призвание Магуры – украинской Валькирии – оберегать и вдохновлять воинов на поле боя. Этот морской дрон разработан украинской государственной компанией СпецТехноЭкспорт.

Украинские бойцы используют дроны в операциях группами и несколько фаз. Первая фаза преследует цель обездвижить судно, попав в двигатель, на второй фазе "Магура" поражает уязвимые места корабля, а на третьей фазы — украинские бойцы наблюдают, как тонет вражеский флот. Заметим, что на счету этих дронов не просто подбиты, а потоплены уже пять судов: катера "Серна" и "Акула", российский ракетный катер "Ивановец" и большой десантный корабль "Цезарь Куников", а также свежее достижение — корабль "Сергей Котов".

Ранее "Телеграф" писал, что производители морских дронов отмечают, что в планах размещение на беспилотниках средств ПВО и других систем поражения.