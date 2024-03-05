Потопили "Сергія Котова" і не тільки: що відомо про українські морські дрони MAGURA
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Українські бійці використовують дрони в операціях групами та у декілька фаз
Морські дрони MAGURA потопили вже пʼять російських суден. На їхньому рахунку і зовсім свіжий здобуток — корабель "Сергій Котов".
Потопили дрони "Котова" поблизу Керчі у тимчасово окупованому Криму. "Телеграф" зібрав усі характеристики MAGURA.
MAGURA V5 — це український багатоцільовий надводний безпілотний апарат, здатний виконувати різні завдання: спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні операції, протимінну протидію та інші бойові завдання.
Дрони мають наступні характеристики:
- Висота над ватерлінією: 500 мм
- Корисне навантаження: 320 кг
- Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км)
- Довжина: 5,5 м
- Ширина: 1,5 м
- Крейсерська швидкість: 22 вузли (приблизно 40,7 км/год)
- Максимальна швидкість: 42 вузли (приблизно 77,8 км/год)
- Зв’язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.
Назва дрона, MAGURA, відтворює ім’я крилатої доньки бога Перуна в слов’янській міфології. Основне покликання Магури – цієї української Валькірії – оберігати і надихати воїнів на полі бою. Цей морський дрон розроблений українською державною компанією СпецТехноЕкспорт.
Українські бійці використовують дрони в операціях групами та у декілька фаз. Перша фаза має на меті знерухомити судно, влучивши у двигун, на другій фазі "Магура" вражає уразливі місця корабля, а на третій фази — українські бійці спостерігають, як тоне ворожий флот. Зауважимо, що на рахунку цих дронів не просто підбиті, а потоплені вже пʼять суден: катери "Серна" та "Акула", російських ракетний катер "Івановець" та великий десантний корабель "Цезар Куніков", а також свіжий здобуток — корабель "Сергій Котов".
Раніше "Телеграф" писав, що виробники морських дронів зазначають, що у планах — розміщення на безпілотниках засобів ППО та інших систем ураження.