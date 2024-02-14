Як знищили "Цезарь Куніков": ГУР показало епічне відео атаки на корабель

"Цезарь Куніков" приєднався до своїх побратимів на морському дні

В ГУР показали як знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков". Російський корабель було уражено в результаті успішної операції Збройних сил України та підрозділів Головного управління розвідки. Згодом інформацію підтвердили у Генштабі.

Епічне відео ГУР опублікували на своїй сторінці у YouTube. Корабель було знищено за допомогою ударних морських дронів "Magura V5".

Відео знищення ВДК "Цезар Куніков"

Як зазначили у Генштабі, в момент ураження корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки, тимчасово окупований Крим. Цікавий факт — Цезар Куніков, на честь якого й було названо десантний корабель, помер теж 14-го лютого, але 1943 року.

"Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка. У підсумку "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 81 рік тому", — зазначили в ГУР.

Повідомляється також про те, що реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

"Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Корабель міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України", — розповіли в ГУР.

Нагадаємо, перші вибухи очевидці події у Криму фіксували близько сьомої ранку за Києвом. Перед цим, російське Міноборони відзвітувало про роботу їхньої ППО, однак, вочевидь, був нюанс.

Відео від очевидця подій

Після того, як десантний корабель пішов на дно, над місцем інциденту було зафіксовано кілька ворожих гвинтокрилів. Разом з тим, російські Telegram-канали заявляють що екіпаж, нібито вижив. Однак в ГУР підкреслили, що "пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала".

Нагадаємо, російський корабель "Цезарь Куніков" було знищено в акваторії тимчасово окупованого Криму в ніч проти 14 лютого. Інформацію офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.