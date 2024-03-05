"Сергей Котов" пошел ко дну! В ГУР подтвердили уничтожение корабля в Крыму
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Стоимость потопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов
В ночь на 5 марта в районе Керчи во временно оккупированном Крыму был потоплен вражеский российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". За очередной успешной операцией стоит Главное управление разведки.
Об этом официально сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Огненное поражение "котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.
"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота РФ "Сергей котов". Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов. В сети уже стали появляться фото и видео с момента взрыва, который прогремел ночью на полуострове.
Добавим, что на данный момент остается неизвестной судьба экипажа. Подробности этого происшествия будут оглашены позже.
Также глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале сегодня сделал пост, в котором косвенно сказал о происшествии в Крыму.
"Черноморский флот России – это символ оккупации. Его не может находиться в украинском Крыму", — говорится в сообщении.
Корабль "Сергей Котов" — что о нем известно
Это третий серийный патрульный корабль проекта 22160. Он был спущен на воду в январе 2021 года, а его испытания длились с октября 2021. Состав Черноморского флота РФ он пополнил в июле 2022 года.
Корабль оснащен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, а также многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", ЗРК ближнего действия 3М-47 "Гибка", двумя малогабаритными противодиверсионными гранатометными комплексами ДП-65 и пр.
Характеристики
- Скорость: 30 узлов
- Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах
- Автономность: 60 суток.
- Экипаж: до 80 человек
- Водоизмещение: 1300 тонн
- Длина: 94 метра
- Ширина: 14 метров
- Осадка: 3,4 метра
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 февраля в Черном море у берегов временно оккупированного Крыма был потоплен российский корабль "Цезарь Куников".