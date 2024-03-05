Еще одно совпадение? В уничтожении корабля "Сергей Котов" заметили интересную деталь

Это уже не первый подобный случай

Корабли ЧФ РФ, которым дают названия в честь выдающихся российских военных, преследует странная судьба. Они уничтожаются в интересные даты. Так произошло и с потоплением новейшего патрульного корабля "Сергей Котов". В сети гадают, является ли это совпадением.

Украинцы подметили интересную деталь, что российский корабль "Сергей Котов" был уничтожен в том же городе, где почти полвека назад умер сам Сергей Котов — в Феодосии. В этом городе стоят памятники советскому моряку, а теперь на дне лежит и корабль, названный в честь него.

Примечательно, что это уже не первое такое совпадение. Например, БДК "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля — это день смерти настоящего Куникова.

Оба корабля были уничтожены дронами Главного управления разведки Министерства обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о российском корабле "Сергей Котов", который был уничтожен в ходе ночной атаки на Крым. Это одно из новейших судов России, которое было спущено на воду незадолго до начала полномасштабного вторжения.