Ще один збіг? У знищенні корабля "Сергій Котов" помітили цікаву деталь

Це вже не перший подібний випадок

Кораблі ЧФ РФ, яким дають назви на честь визначних російських військових, переслідує дивна доля. Вони знищуються у цікаві дати. Так сталося і з потопленням нового патрульного корабля "Сергій Котов". У мережі гадають, чи є це збігом.

Українці помітили цікаву деталь, що російський корабель "Сергій Котов" був знищений у тому самому місті, де майже півстоліття тому помер сам Сергій Котов — у Феодосії. У цьому місті стоять пам’ятники радянському моряку, а тепер на дні лежить і корабель, названий на його честь.

Примітно, що це вже не перший такий збіг. Наприклад, БДК "Цезар Куніков" було потоплено 14 лютого — це день смерті справжнього Кунікова.

Обидва кораблі були знищені дронами Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про російський корабель "Сергій Котов", який було знищено під час нічної атаки на Крим. Це один із нових судів Росії, яке було спущено на воду незадовго до початку повномасштабного вторгнення.