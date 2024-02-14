"Цезарь Куников" на дне: в ВМС потролили Путина и рассказали, сколько кораблей осталось у врага

Черноморскому флоту РФ вновь стало плохо

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины прокомментировали уничтожение российского крупного десантного корабля "Цезарь Куников", о котором ранее сообщили в ГУР и Генеральном штабе Украины. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ответил на событие цитатой Путина: "она утонула".

Так Плетенчук сказал в эфире "Радио Свобода", прокомментировав таким образом уничтожение БДК "Цезарь Куников". Напомним, в свое время, президент РФ Владимир Путин именно так прокомментировал гибель подводной лодки "Курск", которая со 118 членами экипажа затонула в 2000 году в Баренцевом море.

"Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном" море", — отметил Плетенчук.

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По словам спикера ВМС ВСУ после уничтожения очередного судна РФ в Черном море, "в строю" остаются лишь пять единиц из 13 кораблей Черноморского флота.

Отдельно Плетенчук отметил факт уничтожения корабля в день смерти офицера Куникова, в честь которого и был назван БДК.

"Может, это лихая судьба. Не каждому Цезарю удается два раза умереть в один день", — сказал Плетенчук.

Напомним, в ночь на 14 февраля, российский БДК "Цезарь Куников" во временно оккупированном Крыму поразили морские ударные дроны Magura V5. Корабль получил критические пробоины по левому борту и, наконец, затонул.