Удар по "Сергею Котову" в Крыму: российские пропагандисты выдали паническую идею

В РФ признают, что Силы обороны Украины гораздо сильнее на море

После успешной операции по затоплению современного российского корабля "Сергей Котов" в Крыму, пропагандисты советуют эвакуировать остатки Черноморского флота. При этом россияне признают, что Силы обороны превосходят их на море.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пропагандистском Telegram-канале Fighterbomber, который, вероятно, ведет капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов. Он отметил, что на сегодняшний день большие корабли не способны противостоять БЭКам.

"Я не знаю, какие выводы сделать, кроме того, как сейчас необходимо этот факт принять, вывести все большие корабли за радиус эффективного действия БЭКом, места стоянок закрыть инженерными средствами, исключающими поражение БЭКами судов у причалов", — говорится в сообщении.

В посте также отмечается, что сейчас РФ необходимо переложить задачи Черноморского флота на маломерные и быстроходные катера и лодки типа "Раптор", а также подводки и авиацию. Также предлагается в ускоренном темпе россиянам также начать делать БЭК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму раздались взрывы. Позже стало известно, что один из современных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" был затоплен. За этой операцией стоит Главное управление разведки совместно с Военно-Морскими Силами.