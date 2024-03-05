"Сергей Котов" был одним из самых современных: сколько у РФ осталось еще таких кораблей

В момент поражения он находился в территориальных водах Украины неподалеку от Керченского пролива

Российский корабль "Сергей Котов", который был потоплен в Крыму, получил повреждения корма, правого и левого бортов. Силы обороны Украины уже не впервые атакуют именно это судно, которое, к слову, являлось одним из самых современных у захватчиков.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВС Украины. Отмечается, что Спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 в сотрудничестве с Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины уничтожили самый современный российский патрульный корабль — Сергей Котов.

"В момент поражения он находился в территориальных водах Украины неподалеку от Керченского пролива и после получения удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль оккупантов проекта 22160 получил повреждения корма, правого и левого бортов", — говорится в сообщении.

Корабль "Сергей Котов" был уже ранее атакован. Это произошло в сентябре 2023 года во время атаки на корабли российского флота

"В России этот проект корабля является одним из самых современных. В настоящее время спущены на воду четыре таких корабля — "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов". Пока из них не был поврежден только "Дмитрий Рогачев", — подытожили в Военно-Морских силах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму прогремели взрывы. Как позже оказалось, это был удар по российскому патрульному кораблю проекта 22160 "Сергей Котов". В Главном управлении разведки сказали, что операция опроводилась при помощи морских дронов "Magura V5".

В сентябре 2023-го Силы обороны поразили два российских патрульных корабля типа "Василий Быков". Это случилось в юго-западной части Черного моря.

Затем в октябре дважды был атакован корабль "Павел Державин". Его подрыв — дело рук Службы безопасности совместно с ВМС Украины.