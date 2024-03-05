Удар по "Сергію Котову" у Криму: російські пропагандисти видали панічну ідею

У РФ визнають, що Сили оборони України набагато сильніші на морі

Після успішної операції із затоплення сучасного російського корабля "Сергій Котов" у Криму пропагандисти радять евакуювати залишки Чорноморського флоту. При цьому росіяни визнають, що Сили оборони перевершують їх на морі.

Відповідне повідомлення було опубліковано у пропагандистському Telegram-каналі Fighterbomber, який, ймовірно, веде капітан Збройних Сил РФ Ілля Туманов. Він зазначив, що на сьогодні великі кораблі не здатні протистояти БЕКам.

"Я не знаю, які висновки зробити, окрім того, як зараз необхідно цей факт прийняти, вивести все більші кораблі за радіус ефективної дії БЕКом, місця стоянок закрити інженерними засобами, що виключають поразку БЕКами суден біля причалів", — йдеться у повідомленні.

У пості також зазначається, що зараз РФ необхідно перекласти завдання Чорноморського флоту на маломірні та швидкохідні катери та човни типу "Раптор", а також підведення та авіацію. Також пропонується в прискореному темпі росіянам почати робити БЕК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що один із сучасних кораблів Чорноморського флоту "Сергій Котов" був затоплений. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки спільно з Військово-Морськими Силами.