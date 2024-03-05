"Сергій Котов" був одним із найсучасніших: скільки у РФ залишилося ще таких кораблів

У момент поразки він перебував у територіальних водах України неподалік Керченської протоки

Російський корабель "Сергій Котов", який був потоплений у Криму, отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Сили оборони України вже не вперше атакують саме це судно, яке, до речі, було одним із найсучасніших у загарбників.

Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗС України. Зазначається, що Спецпідрозділ ГУР МО України Group 13 у співпраці з Військово-Морськими Силами Збройних Сил України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України знищили найсучасніший російський патрульний корабель Сергій Котов.

"У момент ураження він перебував в територіальних водах України неподалік Керченської протоки та після отримання удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель окупантів проекту 22160 зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів", — йдеться в повідомленні.

Корабель "Сергій Котов" був раніше атакований. Це сталося у вересні 2023 року під час атаки на кораблі російського флоту

"У рф цей проєкт корабля є один з найсучасніших. Наразі спущено на воду чотири такі кораблі — "Василь Биков", "Дмитро Рогачев", "Павло Державін" та "Сергій Котов". Поки що з них не зазнавав пошкоджень лише "Дмитро Рогачев", — підсумували у Військово-Морських силах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму пролунали вибухи. Як пізніше виявилося, це був удар по російському патрульному кораблю проєкту 22160 "Сергій Котов". У Головному управлінні розвідки сказали, що операція відбулася за допомогою морських дронів "Magura V5".

У вересні 2023-го Сили оборони вразили два російські патрульні кораблі типу "Василь Биков". Це сталося у південно-західній частині Чорного моря.

Потім у жовтні двічі був атакований корабель "Павло Державін". Його підрив — справа рук Служби безпеки спільно із ВМС України.