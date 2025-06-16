Росія знову кошмарила Київ та область: є влучання у кількох районах та постраждалі (фото)

На місці пошкоджень працюють відповідні служби

Внаслідок російського обстрілу Києва було пошкоджено торгівельний павільйон та є влучання у приватному секторі. Однак окупанти продовжують брехати, що б'ють "виключно по військових об'єктах".

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, в ніч на 16 червня російський дрон впав приватному секторі на Русанівських садах в Дніпровському районі. На щастя, він не влучив у будинки, а на місці падіння — вирва.

UPD: Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. Один із них перебуває в лікарні, жінка — на амбулаторному лікуванні.

Наслідки атаки на Київ

Руйнування в Дніпровському районі

Наслідки атаки на Дніпровський район

"Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено торгівельні павільйони в Дарницькому районі. Але росіяни знову скажуть, що це військові цілі. Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки постраждав молодий хлопець 2004 року народження, він у тяжкому стані госпіталізований.

Нагадаємо, що на Київщині через атаку росіян є руйнування в Обухівському районі. Як повідомили в Київській ОВА, травмований 60-річний чоловік. Він отримав різані рани руки і обличчя. Також внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Вирва від російського снаряду в Обухівському районі

Наслідки атаки в Обухівському районі

Наслідки атаки в Обухівському районі

Росіяни атакували Обухівський район

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 15 червня Кременчук пережив наймасованішу атаку. По місту били і ракетами, і "шахедами", і навіть "Кинджалами".