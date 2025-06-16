Россия снова кошмарила Киев и область: есть попадания в нескольких районах и пострадавшие (фото)

На месте повреждений работают соответствующие службы

В результате российского обстрела Киева был поврежден торговый павильон и есть попадание в частном секторе. Однако оккупанты продолжают врать, что бьют "исключительно по военным объектам".

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, в ночь на 16 июня российский дрон упал в частном секторе на Русановских садах в Днепровском районе. К счастью, он не попал в дома, а на месте падения – воронка.

UPD: Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице двое пострадавших в результате ночной атаки врага. Один из них находится в больнице, женщина — на амбулаторном лечении.

Последствия атаки на Киев

Разрушения в Днепровском районе

Последствия атаки на Днепровский район

"Кроме этого, в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. Но россияне снова скажут, что это военные цели. Сейчас также фиксируем обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в том числе в Днепровском районе. На месте уже отработали службы", — говорится в сообщении.

В результате ночной атаки пострадал молодой парень 2004 года рождения, он в тяжелом состоянии госпитализирован.

Напомним, что в Киевской области из-за атаки россиян есть разрушение в Обуховском районе. Как сообщили в Киевской ОВА, травмирован 60-летний мужчина. Также в результате атаки поврежден частный дом и хозяйственные постройки.

Вырва от российского снаряда в Обуховском районе

Последствия атаки в Обуховском районе

Россияне атаковали Обуховский район

Последствия атаки в Обуховском районе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 15 июня Кременчуг пережил самую массированную атаку. По городу избивали и ракетами, и "шахедами", и даже "Кинжалами".