Подводный Черноморский флот растет: все, что известно о затоплении корабля "Сергей Котов"

Пять точных ударов отправили "Котова" в нокаут

Российский корабль "Сергей Котов" нашел свой покой на дне Черного моря в ночь на вторник, 5 марта. Его потопили в результате успешной операции украинских бойцов вблизи Керчи.

"Телеграф" собрал для вас все, что сейчас известно о потоплении этого российского судна. Не зря же российских пропагандистов одолела паника, и они активно начали советовать Кремлю забрать остатки российского флота из Черного моря.

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовали перехват разговора российских военных, подтверждающий уничтожение военного корабля "Сергей Котов". Ликвидация морскими дронами MAGURA V5 произошла у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море около 00:50 ночи 5 марта.

По словам россиян, "Сергей Котов" нес дежурство по противовоздушной обороне, а, по данным украинских Военно-морских Сил, охранял Керченский пролив. Также вместе с кораблем были уничтожены вертолет и вооружение — универсальная корабельная артустановка Ак-176 630.

Судно уничтожило пять морских дронов, нанесших пять ударов по нему. На видео, которое показали в ГУР, можно заметить сверхмощные "прилеты" по вражескому сосуду. Судя по опубликованным кадрам, команда "Сергея Котова" пыталась отбиваться до последнего — по беспилотникам велся непрерывный огонь, а само судно активно маневрировало.

Ранее отмечалось, что атакуют флот РФ дроны группами и три фазы. За атакой на "Сергея Котова" стоит также Главное управление разведки. Операция прошла в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

В ГУР сообщили, что россияне планировали разместить на борту "Котова" зенитно-ракетный комплекс. Однако после атаки корабль уже не подлежит восстановлению. Судно получило повреждение у корма, правый и левый борт.

Российский корабль "Сергей Котов" уже подвергался атакам ранее, но смог восстановиться после них. Судно не зря было особенно ценно для россиян, ведь было введено уже после начала полномасштабного вторжения, то есть было новым и современным. Также корабль, как отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, был оснащен достаточно современными системами зенитно-ракетной защиты. По ее словам, этот корабль должен был выполнять функции охраны и обороны пунктов базирования или важных объектов.

В целом у россиян, как сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, было четыре единицы подобных кораблей в составе Черноморского флота, однако два из них уже ликвидированы — "Сергей Котов" и "Павел Державин", находящийся в ремонте.

Ранее "Телеграф" писал, что российский флот изрядно страдает от украинских морских дронов MAGURA V5, которые уже ликвидировали 5 судов россиян.