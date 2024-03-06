Знищення "Сергія Котова": у ГУР розповіли, скільки моряків РФ поранено

Кількість поранених зросла в рази

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили втрати росіян під час знищення корабля "Сергій Котов". За новими даними, йдеться про десятки поранених.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ. Розвідка уточнює, що зараз вже відомо про 27 "трьохсотих" моряків. Вони дістали поранення різного ступеня тяжкості.

"Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними, — 7 моряків", — повідомляє ГУР.

Також розвідники наголосили, що продовжують уточнювати інформацію.

Нагадаємо, що за минулими даними кількість поранених окупантів складала 6 людей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму пролунали вибухи. Пізніше з’ясувалося, що на півострові було затоплено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". У ГУР підтвердили інформацію та розкрили свою причетність до успішної операції.

Більше подробиць затоплення російського корабля у збірному матеріалі "Телеграфа": Підводний Чорноморський флот росте: все, що відомо про затоплення корабля "Сергій Котов".

Також "Телеграф" писав, що розробники дронів "Магура" розповіли, як вони полюють за кораблями РФ.