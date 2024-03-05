Підводний Чорноморський флот зростає: все, що відомо про затоплення корабля "Сергій Котов"

Пʼять влучних ударів відправили "Котова" в нокаут

Російській корабель "Сергій Котов" знайшов свій спочинок на дні Чорного моря у ніч проти вівторка, 5 березня. Його потопили внаслідок успішної операції українських бійців поблизу Керчі.

"Телеграф" зібрав для вас все, що зараз відомо про потоплення цього російського судна. Не дарма ж російських пропагандистів здолала паніка і вони активно почали радити Кремлю забрати залишки російського флоту з Чорного моря.

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили перехоплення розмови російських військових, яка підтверджує знищення військового корабля "Сергій Котов". Ліквідація морськими дронами MAGURA V5 сталася біля берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі близько 00:50 ночі 5 березня.

За словами росіян, "Сергій Котов" ніс чергування по протиповітряній обороні, а, за даними українських Військово-морських Сил — охороняв Керченську протоку. Також разом із кораблем було знищено вертоліт та озброєння — універсальну корабельну артустановку Ак-176 630.

Судно знищило пʼять морських дронів, які завдали пʼять ударів по ньому. На відео, яке показали у ГУР, можна помітити надпотужні "прильоти" по ворожій посудині. Судячи з опублікованих кадрів, команда "Сергія Котова" намагалася відбиватися до останнього — по безпілотниках вівся безперервний вогонь, а саме судно активно маневрувало.

Раніше зазначалось, що атакують флот РФ дрони групами та у три фази. За атакою на "Сергія Котова" стоїть також Головне управління розвідки. Операція пройшла у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР повідомили, що росіяни планували розмістити на борту "Котова" зенітно-ракетний комплекс. Проте після атаки корабель вже не підлягає відновленню. Судно отримало пошкодження у корму, правий та лівий борт.

Російський корабель "Сергій Котов" уже зазнавав атак раніше, але зміг відновитись після них. Судно не дарма було особливо цінним для росіян, адже було введено уже після початку повномасштабного вторгнення, тобто було новим та сучасним. Також корабель, як зазначила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, був оснащений досить сучасними системами зенітно-ракетного захисту. За її словами, цей корабель мав виконувати функції охорони та оборони пунктів базування чи якихось важливих об'єктів.

Загалом у росіян, як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, було чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано — "Сергій Котов" і "Павло Державін", який перебуває в ремонті.

Раніше "Телеграф" писав, що російський флот неабияк страждає від українських морських дронів MAGURA V5, які вже ліквідували 5 суден росіян.