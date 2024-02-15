Нові удари по флоту РФ не за горами: українські партизани вже працюють у Пітері

Партизани продовжують проводити розвідку та збирати дані про війська Росії

Українські партизани розпочали роботу зі збирання даних про балтійський флот РФ. Примітно, що нещодавно в Києві заявили, що наша країна вийшла на паритет із Росією за кількістю далекобійних дронів на кшталт "шахедів".

Розвідку в російському Пітері розпочав військовий рух українців та кримських татар "Атеш". Повідомляється, що в процесі роботи партизани зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт (місто федерального значення Санкт-Петербурга). Було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу, в основному корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни.

"Ми продовжуємо проводити розвідку та збирати дані про війська Росії та передавати всю зібрану інформацію Силам оборони України. Разом ми проводитимемо нові удари по армії та флоту супротивника", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що нещодавно в Україні заявили про налагодження виробництва далекобійних дронів. Віце-прем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що цих дронів вже було виготовлено тисячі і ще тисячі будуть виготовлені. А зовсім недавно нафтозавод у Пітері підірвав дрон-камікадзе, що підтверджує те, що ці літальні апарати здатні досягати таких віддалених населених пунктів РФ.

З усього вищесказаного можна зробити припущення, що російський Балтійський флот незабаром можуть чекати на неприємні сюрпризи.

Як повідомляв "Телеграф", 21 січня українські спецслужби завдали удару на газовому терміналу "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Завод зупинив роботу, відновлення триватиме до двох місяців.