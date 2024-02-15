Новые удары по флоту РФ не за горами: украинские партизаны уже работают в Питере

Партизаны продолжают проводить разведку и собирать данные о войсках рф

Украинские партизаны начали работу по сбору данных о балтийском флоте РФ. Примечательно, что недавно в Киеве заявили, что наша страна вышла на паритет с Россией по количеству дальнобойных дронов по типу "шахедов".

Разведку в российском Питере начало военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". Сообщается, что в процессе работы партизаны собрали данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт (город федерального значения Санкт-Петербурга). Было зафиксировано около десятка кораблей разного типа, в основном корветы, противодиверсионные катеры, тральщики и две подводные лодки.

"Мы продолжаем проводить разведку и собирать данные о войсках рф и передавать всю собранную информацию Силам обороны Украины. Вместе мы будем проводить новые удары по армии и флоту противника", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что недавно в Украине заявили о налаживании производства дальнобойных дронов. Вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что этих дронов уже были изготовлены тысячи и еще тысячи будут изготовлены. А совсем недавно нефтезавод в Питере взорвал дрон-камикадзе, что подтверждает то, что эти летательные аппараты способны достигать столь удаленных населенных пунктов РФ.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать предположение, что российский Балтийский флот вскоре могут ждать неприятные сюрпризы.

Как сообщал "Телеграф", 21 января украинские спецслужбы нанесли удар на газовому терминалу "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области. Завод остановил работу, восстановление займет до двух месяцев.