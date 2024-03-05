Знищено ще вертоліт та озброєння: у ГУР опублікували перехоплення про потоплення "Сергія Котова"

Його атакували п'ять морських дронів

Представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднили перехоплення розмови російських військових, яка підтверджує знищення військового корабля "Сергій Котов". Ліквідація сталася біля берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі.

У розмові окупанти поскаржилися, що судно атакували п'ятьма морськими дронами близько 00:50 ночі 5 березня. Перехоплення опубліковане у соцмережах ГУР.

Зокрема, у розмові про знищення судна, командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району поблизу Новоросійська, у підпорядкуванні якого перебував "Сергій Котов", заявляє про "трагічну подію".

Один із загарбників каже, що корабель був атакований безекіпажними катерами у кількості п'яти одиниць.

Крім того, окупант заявив, що "Сергій Котов" ніс чергування по протиповітряній обороні.

А ще — росіянин поскаржився, що разом із кораблем було знищено вертоліт та озброєння — універсальну корабельну артустановку Ак-176 630.

Про знищення вертольота повідомляє і видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Зокрема, за даними ЗМІ, було знищено корабельний транспортно-бойовий гелікоптер Ка-29.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про російський корабель "Сергій Котов", який було знищено під час нічної атаки на Крим. Це один із нових судів Росії, яке було спущено на воду незадовго до початку повномасштабного вторгнення.