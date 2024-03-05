Укр

Уничтожены еще вертолет и вооружение: в ГУР опубликовали перехват о потоплении "Сергея Котова"

Автор
Ульяна Виноградова Ульяна Виноградова
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Потопление "Сергея Котова" Новость обновлена 05 марта 2024, 13:10
Потопление "Сергея Котова". Фото Скриншот видео

Его атаковали пять морских дронов

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовали перехват разговора российских военных, подтверждающий уничтожение военного корабля "Сергей Котов". Ликвидация произошла у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море.

В разговоре оккупанты пожаловались, что судно атаковали пятью морскими дронами около 00:50 ночи 5 марта. Перехват опубликован в соцсетях ГУР.

В частности, в разговоре об уничтожении судна командир 184-й бригады кораблей охраны водного района вблизи Новороссийска, в ведении которого находился "Сергей Котов", заявляет о "трагическом событии".

Один из захватчиков говорит, что корабль был атакован безэкипажными катерами в количестве пяти единиц.

Кроме того, оккупант заявил, что "Сергей Котов" нес дежурство по противовоздушной обороне.

А еще россиянин пожаловался, что вместе с кораблем был уничтожен вертолет и вооружение — универсальная корабельная артустановка Ак-176 630.

Об уничтожении вертолета сообщает и издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В частности, по данным СМИ, был уничтожен корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Отмечается, что для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива. Экипаж "Сергея Котова" впервые отработал прием на палубу вертолета в 2021 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о российском корабле "Сергей Котов", уничтоженном во время ночной атаки на Крым. Это один из новых судов России, спущенный на воду незадолго до начала полномасштабного вторжения.

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#ГУР #Корабель #затонувший корабель #Сергей Котов