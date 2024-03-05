Уничтожены еще вертолет и вооружение: в ГУР опубликовали перехват о потоплении "Сергея Котова"

Его атаковали пять морских дронов

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины обнародовали перехват разговора российских военных, подтверждающий уничтожение военного корабля "Сергей Котов". Ликвидация произошла у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море.

В разговоре оккупанты пожаловались, что судно атаковали пятью морскими дронами около 00:50 ночи 5 марта. Перехват опубликован в соцсетях ГУР.

В частности, в разговоре об уничтожении судна командир 184-й бригады кораблей охраны водного района вблизи Новороссийска, в ведении которого находился "Сергей Котов", заявляет о "трагическом событии".

Один из захватчиков говорит, что корабль был атакован безэкипажными катерами в количестве пяти единиц.

Кроме того, оккупант заявил, что "Сергей Котов" нес дежурство по противовоздушной обороне.

А еще россиянин пожаловался, что вместе с кораблем был уничтожен вертолет и вооружение — универсальная корабельная артустановка Ак-176 630.

Об уничтожении вертолета сообщает и издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. В частности, по данным СМИ, был уничтожен корабельный транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Отмечается, что для размещения палубной авиации на патрульных кораблях этого проекта предусмотрена вертолетная площадка, ангар, а также емкости для хранения запасов авиационного топлива. Экипаж "Сергея Котова" впервые отработал прием на палубу вертолета в 2021 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о российском корабле "Сергей Котов", уничтоженном во время ночной атаки на Крым. Это один из новых судов России, спущенный на воду незадолго до начала полномасштабного вторжения.