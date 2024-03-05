Пять эпичных попаданий: в ГУР показали, как топили "Сергея Котова" (видео)

Во время этой атаки у россиян есть погибшие и раненые

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало, как в ночь на 5 февраля топило российский корабль "Сергей Котов". На видео можно заметить мощнейшие "прилеты" по вражеской посудине.

Видеоролик опубликовала пресс-служба ГУР МОУ. Судя по опубликованным кадрам, команда "Сергея Котова" пыталась отбиваться до последнего — по беспилотникам велся непрерывный огонь, а само судно активно маневрировало. Впрочем, как уже известно, это никак не помогло ей.

По видео также можно понять, что судно получило как минимум пять эпичных попаданий.

Ранее в ГУР рассказывали, что во время этой атаки у россиян есть погибшие и раненые, однако есть вероятность, что некоторым все же удалось выжить. По крайней мере оккупанты пытались проводить спасательную операцию.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно о российском корабле "Сергей Котов", который был уничтожен в ходе ночной атаки на Крым. Это одно из новейших судов России, которое было спущено на воду незадолго до начала полномасштабного вторжения.