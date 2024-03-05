П'ять епічних влучень: в ГУР показали, як топили "Сергія Котова" (відео)

Під час цієї атаки у росіян є загиблі та поранені

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало, як у ніч проти 5 лютого топило російський корабель "Сергій Котов". На відео можна помітити надпотужні "прильоти" по ворожій посудині.

Відеоролик опублікувала пресслужба ГУР МОУ. Судячи з опублікованих кадрів, команда "Сергія Котова" намагалася відбиватися до останнього — по безпілотниках вівся безперервний вогонь, а саме судно активно маневрувало. Втім, як уже відомо, це ніяк не допомогло їй.

З відео також можна зрозуміти, що судно отримало щонайменше п’ять епічних влучень.

Раніше в ГУР розповідали, що під час цієї атаки у росіян є загиблі та поранені, проте є ймовірність, що деяким все ж таки вдалося вижити. Принаймні, окупанти намагалися проводити рятувальну операцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про російський корабель "Сергій Котов", який було знищено під час нічної атаки на Крим. Це один із нових судів Росії, яке було спущено на воду незадовго до початку повномасштабного вторгнення.