Безпорадний, але все ще небезпечний: оглядач оцінив стан Чорноморського флоту РФ

Зараз російський флот здатний тільки на ракетні атаки по Україні

Російський Чорноморський флот зараз на 90% втратив свій функціонал – наприклад, він вже не може повноцінно прикривати узбережжя від десанту, оскільки багато кораблів знищено. Але він все ще продовжує залишатися небезпечним, оскільки на плаву залишаються кораблі-ракетоносії.

Про це сказав військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ. Він нагадав, що українські морські безпілотники добряче прорідили корабельний склад ЧФ РФ, тому тим кораблям, які ще залишилися, потрібно боятися атак дронів.

"Я думаю, що кожен корабель у будь-якому місці, у будь-який час повинен боятися ударів цих систем, цих апаратів. Оскільки це нове слово в морських боях і битвах. Спроби підірвати панування РФ на Чорному морі. Воно підірване вже, тому що за допомогою цих дронів вдалося загнати основні ракетні кораблі РФ у Новоросійськ", – зазначив він.

Окрім того, додав Попович, зараз російські кораблі не можуть виконувати низку своїх прямих функцій, якщо не рахувати спроби ракетних атак по Україні. Українські спецпризначенці неодноразово проводили висадки у Криму і російський флот жодного разу не зміг завадити цим операціям.

"Фактично Чорноморський флот зараз на 90% дисфункціональний. Так, він становить небезпеку, основні його ударні можливості збереглися – ракетоносці ще є. Жоден із ракетоносців не був виведений з ладу так, щоб він не міг повністю обстрілювати територію України ракетами", – резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, рано-вранці 14 лютого жителі окупованого Криму почули потужні вибухи та побачили пожежу в морі. Згодом стало відомо, що це була операція Головного управління розвідки. Вона виявилася успішною та відправила на дно черговий "російський військовий корабель". Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков".

Як повідомляв "Телеграф", речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував знищення "Цезаря Кунікова" цитатою президента РФ Володимира Путіна: "вона потонула". За словами спікера ВМС ЗСУ після знищення чергового судна РФ у Чорному морі, "в строю" залишаються лише п’ять одиниць із 13 кораблів Чорноморського флоту.

"Цезар Куніков" став четвертим великим десантним кораблем проєкту 775, який знайшов свою могилу на дні Чорного моря. До нього годувати рибів відправилися "Саратов" та "Новочеркаськ", "Мінськ" вигорів у доку після влучення ракети, а "Оленегірський гірняк" досі ремонтується після "знайомства" з морським дроном біля Новоросійська.