"РФ дуже на нього розраховувала": чи можуть відремонтувати затоплений корабель "Сергій Котов"

Судно було включено до складу Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року

Російський корабель "Сергій Котов", що затонув, у Криму не підлягає відновленню, попри те, що це нове судно. Намагатися полагодити його марно і за це, найімовірніше, ніхто навіть не братиметься.

Таку заяву зробила начальник Об’єднаного координаційного (ОК) пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Київ24". За її словами, до складу Чорноморського флоту корабель був включений у липні 2022 року.

"Насправді, за попередніми оцінками фахівців, латати там марно і, напевно, вже ніхто не буде. Хоча корабель досить новий. Він був включений до складу Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року, тобто вже під час повномасштабного вторгнення. Ворог продовжував поповнювати свої ресурси", — зазначає Гуменюк.

Також Гуменюк додала, що Росія розраховувала на цей корабель, оскільки оснащений сучасними системами зенітно-ракетного захисту. "Сергій Котов" мав виконувати функції оборони та охорони пунктів базування чи інші важливі об’єкти окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 5 березня в Криму пролунали вибухи. Пізніше з’ясувалося, що на півострові було затоплено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов". Пізніше в ГУР підтвердили інформацію та розкрили свою причетність до успішної операції.