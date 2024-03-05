Ночная атака на Одессу: "шахеды" кружили над жилыми районами, есть прилеты (фото и видео)

За ночь сбито 18 "шахедов"

В ночь на вторник, 5 марта, Одесса подверглась масштабному налету российских беспилотников. В городе были слышны многочисленные взрывы, дроны кружили над жилыми и промышленными районами города и пригорода.

"Ночью враг снова коварно атаковал ударными дронами типа "Shahed-131/136". Повторение преступной тактики маневров над жилыми и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, затрудняя работу ПВО. 18 баражирующих снарядов были сбиты", — сообщается в Telegram-канале Сил обороны Юга.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Вспыхнул пожар, но он был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, поврежден частный дом с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в ночь на 5 марта россияне атаковали Украину 22-я "шахедами". Они запустили их с территории Балаклавы (Крым).

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 "шахедов" в пределах Одесской области", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", 2 марта оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке в Одессе. Дрон попал в спальный район, разрушив часть подъезда с 18 квартирами. Согласно последним данным там погибли 12 мирных жителей, включая пятерых детей.