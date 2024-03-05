Одесса под ударом беспилотников: в городе слышали многочисленные взрывы

Россияне устроили масштабный обстрел Одессы

Одесса в ночь на вторник, 5 марта, подверглась масштабному налету российских беспилотников. В городе были слышны многочисленные взрывы.

Как говорится в информации, размещенной Воздушными силами ВСУ, несколько групп атаковали город со стороны Черного моря и еще несколько замечены на подходе.

По данным местных telegram-каналов, атака началась около 23:30 и продолжалась более полутора часа, во время чего в городе и окрестностях были слышны многочисленные взрывы. Кроме того, в сети появлялась информация о том, что в городе есть прилет, однако подтверждения этой информации пока не появлялось.

Местные власти информацию не комментировали, но призвали жителей города находится в безопасных местах.

По состоянию на 1:10 город отбился от первых групп дронов, в одесских каналах пишут, что это около 15-20 штук. Впрочем, новая волна была зафиксирована в около 115 километрах от побережья.

Как сообщалось ранее, 2 марта оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке в Одессе. Дрон попал в спальный район, разрушив часть подъезда с 18 квартирами. Согласно последним данным там погибли 12 мирных жителей, включая пятерых детей.

Среди погибших многодетная семья Олега и Татьяны Кравец, а также троих их детей, самому старшему из которых 10 лет, а самой младшей нет и года.