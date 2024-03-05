Одеса під ударом безпілотників: у місті чули численні вибухи

Росіяни влаштували масштабний обстріл Одеси

Одеса в ніч на вівторок, 5 березня, зазнала масштабного нальоту російських безпілотників. У місті було чути численні вибухи.

Як йдеться в інформації, розміщеній Повітряними силами ЗСУ, кілька груп атакували місто з боку Чорного моря й ще декілька були виявлені на підходах.

За даними місцевих telegram-каналів, атака почалася близько 23:30 і тривала понад півтори години, під час чого в місті та околицях було чути численні вибухи. Крім того, в мережі з’являлася інформація про те, що в місті є приліт, проте підтвердження цієї інформації поки що не з’являлося.

Місцева влада інформацію не коментувала, але закликала мешканців міста перебувати у безпечних місцях.

Станом на 1:10 місто відбилося від перших груп дронів, в одеських каналах пишуть, що це близько 15-20 штук. Втім, нова хвиля була зафіксована близько 115 кілометрів від узбережжя.

Як повідомлялося раніше, 2 березня окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці в Одесі. Дрон потрапив до спального району, зруйнувавши частину під’їзду із 18 квартирами. Згідно з останніми даними, там загинули 12 мирних жителів, включаючи п’ятьох дітей.

Серед загиблих багатодітна родина Олега та Тетяни Кравець, а також трьох їхніх дітей, найстаршому з яких 10 років, а наймолодшій немає й року.