Дванадцять загиблих, серед них п'ять дітей: в Одесі завершили розбір завалів після атаки російського дрона (фото)

Кількість жертв зросла

Після терористичної атаки по Одесі, що сталася 2 березня, рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи, які тривали майже дві доби. Внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них — 5 дітей.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини — дівчинки 2016 року народженняі", — йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що пошукова операція на місці трагедії завершена. Він назвав імена дітей, що загинули внаслідок атаки російських терористів по житловому будинку.

За його словами, внаслідок влучання загинуло 12 людей, пʼятеро з них — діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Нагадаємо, що російські терористи вночі 2 березня атакували Одесу іранськими безпілотниками. Внаслідок теракту були пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі серед цивільного населення. Дрон влучив у спальному районі, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартирами.