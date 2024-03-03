Через дронову атаку в Одесі загинуло подружжя військових разом із дітьми: що відомо нині

Загибле подружжя виховувало чотирьох дітей

Внаслідок російської терористичної атаки по Одесі, що сталася 2 березня, загинула багатодітна родина військовослужбовців. Тіла подружжя Олега та Тетяни Кравець, а також їхньої семимісячної донечки Лізи, рятувальники деблокували з-під уламків. Ще двох дітей досі шукають.

Про це пише Суспільне з посиланням на близьких друзів родини. Зазначається, що Олег і Тетяна познайомились на військовій службі й згодом утворили сім'ю. Чоловік був останнім сином своїх батьків — його брат Євген загинув у 2014 році в зоні АТО.

У загиблої Тетяни вже було троє дітей від першого шлюбу на момент зустрічі з Олегом. Їхня четверта дитина, спільна донечка Ліза, народилася в липні минулого року, 29 лютого малечі виповнилося сім місяців.

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"Він взяв її з трьома дітками й вони народили Лізоньку. Старший хлопчик, Володимир, поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий, а троє загинули: спільна дитинка і двоє першого шлюбу", — розповіла журналістам близька подруга родини.

Нині двох дітей загиблих військових, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами. Співробітники ДСНС обшукують руїни їхньої квартири, однак надії знайти дітей живими майже немає. Старшого сина на момент трагедії вдома не було, він гостював у бабусі та дідуся.

Нагадаємо, російські терористи атакували Одесу безпілотниками вночі, 2 березня. Станом на 3 березня, внаслідок атаки, загинуло десять мешканців багатоповерхового будинку. Вісім осіб травмовано.