Окупанти вдарили по Донецькій області: пошкоджено будинки, є постраждалі (фото та відео)

В епіцентрі вибухів опинилися житлові будинки

У ніч проти 3 березня російські окупанти здійснили атаку по Мирнограду Донецької області. Внаслідок пошкодження житлових будинків є постраждалі. Вранці під ударом опинився Покровськ, де також постраждали житлові будинки.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Зазначається, що ворог атакував мікрорайон із щільною житловою забудовою.

"У ніч на 3 березня 2024 року збройні сили Росії здійснили масовану ракетну атаку на Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо — "С-300". Під приціл окупантів потрапив мікрорайон із щільною житловою забудовою", — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок потрапляння засобів поразки багатоквартирними будинками тілесних ушкоджень у своїх будинках отримали троє мирних громадян — дві жінки 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих госпіталізували. У них діагностовано мінно-вибухові травми, поранення тіла.

"О 06:30, росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М" по м. Покровськ, де в епіцентрі вибухів також опинилися житлові будинки. Дві жінки 24 і 52 років зазнали осколкових поранень", — сказали в прокуратурі.

За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці лютого російські окупанти здійснили атаку по Харківській області. В результаті загинув 48-річний чоловік та його 6-річна онука.