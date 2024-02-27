Нічний удар по Україні: росіяни атакували ракетами, "шахедами" і не лише (фото)

Є руйнування

У ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Сили ППО знищили 11 "шахедів" та дві ракети Х-59.

Як повідомили у Telegram-каналі Повітряних Сил України, росіяни атакували балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною — Х-31П з окупованих територій Донецької області. Крім того, вони вдарили по Україні та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed".

До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію. Також його відображали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, з пізнього вечора і до самого ранку ворог кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії росіяни били по районному центру, Мирівській та Червоногригорівській громадам.

"Люди не постраждали. Пошкоджено один з ліцеїв. Там вибито вікна. Понівечено вантажівку та екскаватор", — написав Лисак.

На Сумщині росіяни в ніч проти 27 лютого обстріляли один із населених пунктів Охтирського району. Вони вдарили по складу з насінням соняшника, почалася пожежа. Його погасили рятувальники, більшу частину насіння вдалося врятувати. Люди не постраждали.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що понад 15 населених пунктів області зазнали артилерійських та мінометних ударів ворога. По Синьківці та Великому Бурлуку росіяни вдарили авіабомбами.

Голова Полтавської ОВ Філіп Пронін повідомив, що вночі залишки ворожого БПЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі. В результаті без світла залишилося 208 побутових та 4 юридичних споживачів. Фахівці у посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на вівторок, 27 лютого територія Росії зазнала атаки дронами та "Градами". Під ударами були Брянська та Бєлгородська області.