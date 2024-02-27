Нічний удар по РФ: росіяни скаржаться на безпілотники і не лише

Під ударом було дві області

Росію регулярно атакують безпілотники. У ніч проти вівторка, 27 лютого, дрони непокоїли мешканців Брянської та Білгородської області.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі звинуватив в атаці Україну. Він заявив, що була спроба атаки безпілотниками на території Клинцовського району. Богомаз додав, що постраждалих та руйнувань нібито немає. На місці працюють оперативні та екстрені служби.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

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Також міноборони Російської Федерації пізно ввечері повідомило про атаку із застосуванням шести снарядів реактивної системи залпового вогню "Град". За даними відомства, всі шість снарядів знищені в повітрі над Білгородською областю.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 17 лютого сильні вибухи лунали в Бєлгороді та Курську. Крім того, в Іжевську, відомому своїми збройовими заводами, вибухнула потужна пожежа.