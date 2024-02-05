Не спати, росіяни: до Брянська вночі завітали безпілотники, було чутно вибухи

Росіяни стверджують, що безпілотник нібито було збито

Брянськ у Росії вночі з 4 на 5 лютого атакували невідомі безпілотники. Місцеві мешканці чули сильні вибухи над містом та у місті, але чи влучили кудись безпілотники, поки що незрозуміло.

Про це повідомляють місцеві канали у Telegram. Також опубліковано відео з брянських вулиць у момент одного з можливих прильотів.

Російське міністерство оборони підтвердило атаку безпілотників на Брянськ. Але традиційно стверджується, що нібито був тільки один безпілотник та його, запевняють росіяни, змогли збити.

Нагадаємо, днями "Телеграф" писав про те, як саме Україна запускає по Росії безпілотники. Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що Україна вийшла на той етап, коли російські терористи вже не можуть безкарно бити ракетами та безпілотниками по Україні.

Нагадаємо, що у ніч на 21 січня в районі нафтового термінала Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, які живуть неподалік порту, повідомляли про безпілотники. Пізніше там почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. В результаті нафтопереробний завод російської компанії "Новатек" був виведений з ладу; відремонтують його в кращому випадку на початку березня.

25 січня після атаки БПЛА на Туапсе почалася пожежа на нафтобазі. Місцеві жителі чули вибухи, були повідомлення про роботу протиповітряної оборони (ППО) ворога. В результаті удару один з десяти найбільших російських нафтопереробних заводів зупинився через знищення установки первинної обробки нафти.