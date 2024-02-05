Не спать, россияне: в Брянск ночью пришли беспилотники, были слышны взрывы

Россияне утверждают, что беспилотник якобы был сбит

Брянск в России в ночь с 4 на 5 февраля атаковали неизвестные беспилотники. Местные жители слышали сильные взрывы над городом и в городе, но попали ли куда-то беспилотники, пока неясно.

Об этом сообщают местные каналы в Telegram. Также опубликовано видео с брянских улиц в момент одного из возможных прилетов.

Российское министерство обороны подтвердило атаку беспилотников на Брянск. Но традиционно утверждается, что якобы был только один беспилотник и его, уверяют россияне, смогли сбить.

Напомним, на днях "Телеграф" писал о том, как именно Украина запускает по России беспилотники. Министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что Украина вышла на тот этап, когда российские террористы уже не могут безнаказанно бить ракетами и беспилотниками по Украине.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках. Позже там начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек. В результате нефтеперерабатывающий завод российской компании "Новатэк" был выведен из строя; отремонтируют его в лучшем случае в начале марта.

25 января после атаки БПЛА на Туапсе начался пожар на нефтебазе. Местные жители слышали взрывы, были сообщения о работе противовоздушной обороны (ПВО) врага. В результате удара один из десяти крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов остановился из-за уничтожения установки первичной обработки нефти.