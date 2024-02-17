У Курську та Бєлгороді вибухи, Іжевськ горить: росіянам сьогодні спати не дадуть

Попередньо, на Курськ та Бєлгород налетіли безпілотники, у Іжевську горить завод

В Росії продовжується нічний марафон пожеж та вибухів. Так, у ніч на 17 лютого сильні вибухи лунали у Бєлгороді та Курську, а в Іжевську, відомому своїми збройовими заводами, спалахнула потужна пожежа.

Про це пишуть місцеві канали та представники місцевої російської влади. За їхніми даними, мав місце наліт безпілотників.

Зокрема губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що над містом нібито працювала ППО. А ось губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков ніяк не прокоментував потужні вибухи, які чули мешканці кількох районів Бєлгорода, а також мешканці пригорода.

Водночас в Іжевську спалахнула потужна пожежа на одному з підприємств. Полум'я вирувало на площі у 2800 квадратних метрів, його ліквідували 70 осіб та 33 одиниці техніки. Причини загоряння не повідомляються, проте місцеві вже написали, що дехто чув вибухи, і що це міг бути безпілотник.

Раніше "Телеграф" писав, що Бєлгород атакували ракетами, зруйновано ТЦ, багато жертв. Також з’явились фото пошкодженого торгового центру, що розташований на вулиці Плеханова. Там видно, що у магазині розбиті вікна. Не менше 9 росіян було вбито, кілька десятків отримали поранення.